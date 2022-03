Heleno Silva defende ampliação do Auxílio-Gás em Sergipe e confirma pré-candidatura à Câmara Federal

A inclusão de novos beneficiários no programa Auxílio-Gás é um dos temas defendidos pelo ex-deputado federal Heleno Silva. “Não é razoável que em um estado com mais de 760 mil pessoas em situação de pobreza, apenas 66 mil recebam o auxílio para compra do botijão”, reclamou. O Auxílio-Gás é um benefício que começou a ser pago este ano às famílias inscritas no Auxílio Brasil. Cada uma recebe, a cada dois meses, o valor de R$ 52,00, que corresponde a 50% da média do preço do botijão de gás de 13 quilos.

Sergipe tem pouco mais de 387 mil inscritos no Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, mas apenas 66.007 recebem o valor extra para a compra do gás, o que equivale a pouco mais de 17% do total de beneficiários. “Meu objetivo é buscar apoios em Brasília para que todos os inscritos no Auxílio Brasil recebam, também, o valor para ajudar a comprar o gás. Já estive com o ministro da Cidadania, João Roma, e falei sobre o assunto”, afirmou Heleno.

Ontem, 10, o Senado aprovou projeto de lei que prevê a ampliação do Auxílio-Gás. Hoje, o programa é destinado a 5,5 milhões de pessoas, caso o texto passe na Câmara esse número aumentará para 11 milhões. “Se conseguirmos dobrar o número de sergipanos no auxílio será uma vitória importante, mas ainda insuficiente para atingir todos que realmente precisam. Por isso nossa luta continua para que esse benefício chegue a mais pessoas em nosso estado”, afirmou Heleno Silva.

Por Ascom/Republicanos