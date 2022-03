Hemose leva serviço de coleta para Lagarto neste sábado, 12

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realiza neste sábado, 12, no horário das 8h às15h, a coleta externa de sangue em Lagarto. A ação em parceria com o grupo ‘Salvar Vidas Não Custa Nada’ e a Secretaria Municipal de Saúde, acontece no Centro Especializado em Realibilitação (CER III), no Bairro Estação.

A coleta externa é um programa desenvolvido pelo hemocentro para divulgação, promoção e conscientização sobre a importância do ato da doação de sangue com frequência.

Dentre os critérios para ser um doador de sangue é preciso ter entre 16 a 69 anos, estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos, apresentar um documento oficial, original com foto, pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, ou ainda, de trabalho.

No dia da doação o voluntário deve comparecer ao serviço bem alimentado, evitando comidas gordurosos, ter um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior a doação, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e evitar fumar por pelo menos 2 horas.

Em relação ao coronavirus as pessoas com diagnóstico, supeita ou que testaram positivo sem sintomas, devem aguardar 10 dias para doar e quem teve contato com pessoas positiva, deve aguardar 7 dias.

Sobre a vacinação contra Covid-19, quem for imunizado com a vacina Coronavac, aguarda 2 dias para doar e as vacinas Astrazeneca, Pfizer e Janssen, espera 7 dias para doação de sangue.

Mais informações através dos telefones: 3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.