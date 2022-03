João Fontes diz que será futuro governador de Sergipe. Povo cansou dos mesmos que estão aí

Segundo informação do portal de Higor Trindade, o o ex-deputado federal João Fontes vai assumir a Presidência do Diretório Estadual do PTB em Sergipe e será candidato a governador de Sergipe, com apoio do presidente Jair Bolsonaro.

Depois de despacho assinado pelo presidente do TSE, Edson Fachin, reconhecendo o deputado Marcus Vinícius (RJ) como o presidente nacional do partido, a Executiva Nacional decidiu mudar os diretório de Sergipe e demais Estados que não estaria em alinhamento com a nova Executiva Nacional.

João Fontes disse que “a decisão não cabe recursos, essa novela já estava mais do que desgastada, agora somos nós que vamos liderar o partido no Estado. Tudo será diferente”. João confirmou o nome do coronel Rocha como secretário geral do partido em Sergipe e afirmou que deve conversar com políticos e nomes importantes da política sergipana nos próximos dias, a fim de concluir a montagem das chapas para deputados estadual e federal.

Em contato por telefone o coronel Rocha confirmou que deve assumir função na Executiva Estadual e diz que “é uma honra o convite de João Fontes e aceitei sem titubear, vamos reconstruir o partido em Sergipe. Agora o presidente Bolsonaro terá um palanque forte e coeso no Estado.

Por telefone, ao Faxaju Online, João Fontes disse que aceitou ser candidato a governador de Sergipe e aceitou ser presidente regional do PTB em Sergipe, porque “sei que aqui ninguém vai tomar, já que o pessoal é muito leal, já vinha conversando isso a mais de 20 dias e eu estava em Brasília esperando desenrolar esse imbróglio”.

– Mas sou candidato a governador de Sergipe! Vou ser o futuro governador de Sergipe! O povo cansou desses grupos que estão aí a vida toda e que não têm nada de novo, disse.