Laércio agradece ao ministro Rogério Marinho pelos investimentos em Sergipe e no Nordeste

deputado federal Laércio Oliveira (PP) acompanhou na manhã desta quinta-feira, 10, a solenidade de inauguração de três importantes obras de saneamento básico em Sergipe: a conclusão da adutora da barragem do Rio Poxim, o Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim e a 1ª Etapa do Subsistema de Esgotamento Sanitário do Jabotiana. A entrega foi feita pelo governador do Estado, Belivaldo Chagas, e contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Rogério Marinho.

Em sua fala, Laércio parabenizou o trabalho do ministro Rogério Marinho em todo o país, especialmente no Nordeste. “A gratidão é uma virtude que a gente deve exercitar todos os dias. O que a gente acabou de assistir hoje foi um ato de um homem forte, nordestino, que tem propagado, à frente de uma pasta importante, o desenvolvimento do país e em especial o Nordeste, ao resgatar centenas de obras que estavam paralisadas, a exemplo da obra do Canal Xingó, que significará a libertação do povo nordestino das amarras, do domínio de poderosos que praticamente manipulavam a vida das pessoas” , disse o deputado.

Segundo Laércio, Rogério Marinho tem feito todos os esforços para que o Nordeste seja o centro das atenções. Diversas obras já foram resgatadas. “O senhor, ministro, me disse que o seu maior desafio seria resgatar centenas e centenas de obras que estavam paralisadas em governos anteriores e que o presidente Jair Bolsonaro pediu para retomá-las. São recursos públicos investidos que merecem toda a atenção por parte do governo, e assim o senhor fez, contemplando, inclusive, o Estado de Sergipe. Receba o nosso reconhecimento e a nossa gratidão”, disse Laércio.

Uma das obras amplia o sistema de abastecimento de água de Aracaju, com a conclusão de uma adutora que leva águas da barragem do Rio Poxim à Estação de Tratamento de Água (ETA), e de uma Estação Elevatória de água, que somam R$ 39 milhões em investimentos. Houve também a entrega da primeira etapa da ampliação do Subsistema de Esgotamento Sanitário do Jabotiana, em Aracaju, que recebeu R$ 52,5 milhões em investimentos para levar tratamento de esgoto para 45 mil pessoas.

E por fim foi entregue o Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim, em Nossa Senhora do Socorro, construído em R$ 44 milhões em investimentos e que vai beneficiar 35 mil pessoas diretamente com esgoto tratado. O sistema também permitirá a preservação do Rio Poxim. No total, Os investimentos totalizam mais de R$ 150 milhões e vão beneficiar mais de 860 mil sergipanos.

Foto assessoria

Por André Carvalho