Laranjeiras: Vereadores cobram melhorias no transporte

A reclamação dos laranjeirenses em relação ao transporte coletivo intermunicipal é grande. Por esse motivo, o problema gerou mais um debate na sessão desta quinta-feira, 10, na Câmara de Vereadores, durante a sessão ordinária, tendo em vista que este assunto vem à tona com muita frequência na casa legislativa.

A principal reclamação dos passageiros que utilizam o transporte coletivo é que as cooperativas que prestam serviço no município não cumprem toda a rota estabelecida, ou seja, a população precisa caminhar muito para pegar um ônibus ou se arriscar a viajar em pé nos veículos e, quase sempre, os trabalhadores chegam atrasados ao trabalho. Muitos até já perderam os seus empregos por este motivo.

Diante de toda a polêmica envolvendo o transporte intermunicipal de passageiros, os vereadores devem apresentar requerimento na casa legislativa para que os responsáveis prestem esclarecimentos sobre o fato. Este assunto é de responsabilidade do Governo do Estado e, por isso, os representantes do legislativo municipal vão solicitar apoio dos deputados estaduais para se somar à causa, que é de interesse coletivo.

As principais reclamações sobre a fata de transporte vêm dos moradores da Mussuca, Cedro, Pedra Branca, Bom Jesus, complexo habitacional Manoel do Prado Franco e Camaratuba, que nem linha com destino ao povoado existe. Por isso, a população se desloca a Laranjeiras ou Aracaju de forma incerta e improvisada.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.