Lysandro Borges é contrário à retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras em Sergipe

O professor da Universidade Federal de Sergipe, Lysandro Borges, integrante do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), criado pelo governo do estado, se mostrou contrario a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras para as pessoas.

Recentemente o governo do Estado encaminhou um projeto de lei para a Alese, em que prevê a retirada da obrigatoriedade do uso de máscara.

Na manhã desta sexta-feira (10), durante entrevista ao radialista Carlos Ferreira, no programa 103 Notícias, o professor Lysandro Borges deixou claro que é contra a retirada da obrigatoriedade, que segundo ele, “a pandemia não acabou. O uso de máscaras protege e evita contágio e a propagação da doença. A pandemia não acabou e é preciso manter os cuidados”, disse o professor.

Para Lysandro Borges, essa decisão vai passar pelo crivo do comitê, porém ele deixou claro que vai se posicionar contra e explicou: “temos visto no interior do estado, em várias didades, que o uso de máscaras está sendo relaxado, onde vemos muitas pessoas que não estão usando, não estão mantendo o distanciamento”, disse.

Ainda durante a entrevista, o professor defendeu a vacina para crianças, explicando que “com certeza, a vacina protege a criança e comprovadamente, como mostra os estudos, os casos de efeitos colaterais é pequeno e apenas dois casos registrado”, concluiu.