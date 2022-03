Mais um nome entra na disputa a uma vaga ao senado pelo Cidadania em Sergipe

O Cidadania, que atualmente conta com Alessandro Vieira no Senado Federal, terá mais um nome como pré-candidato a uma vaga: Magno Correia. Aracajuano, 34 anos, é formado em Letras, graduando em Direito e pós-graduando em Gestão Pública.

De acordo com Magno Correia, o seu nome é a continuidade do sentimento do partido de renovação do quadro político de Sergipe, com a construção de debates e soluções efetivas tendo sempre aberto o canal de diálogo com as pessoas.

“ A candidatura de Alessandro comprovou que é possível ter um senado mais jovem, mais conectado com o povo e com os sentimentos de mudança. Por isso coloco meu nome à disposição do povo sergipano”, enfatiza.