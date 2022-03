MDB em transe em Sergipe

Diógenes Brayner – [email protected]

A direção nacional do MDB se movimenta em Brasília para mudanças de quadros em todo o Brasil, incluindo Sergipe, onde a situação do partido, em termos de direção, está em risco. A legenda, que já foi símbolo de resistência à ditadura militar durante os anos 60, 70 e 80, flexibilizou a sua ideologia e se tornou de “centro-esquerda-direita”. Assim continua inclusive para ampliar os seus quadros e por algum momento excedeu nessa flexibilização, principalmente quando houve a dissidência provocada para a criação do PSDB. Agora pretende fazer uma ampla revisão para manter a sua postura pós-revolução de 1964, o que será muito difícil.

Neste período de mudanças, o MDB, através da Direção Nacional, quer montar uma nova estrutura política, para não se manter à direita e ao lado do presidente Bolsonaro, cujo quadro parlamentar fica oscilando entre um lado e outro. O presidente nacional, Baleia Rossi, teria chegado de Portugal ontem pela manhã e já teria tomado supostas decisões que promovem uma reconfiguração do partido em Sergipe. Uma surpresa: o MDB seria entregue a Clóvis Silveira, que já teria chapas prontas para a disputa de vagas na Assembleia e Câmara Federal. Com um detalhe: nessas chapas não cabem nem candidatos à reeleição e muito menos majoritário, o que veta diretamente ao próprio Fábio Reis, que vai à reeleição, e Jackson Barreto, candidato ao Senado pelo partido.

Na realidade, como disse o seu líder na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões (AL), existe grande possibilidade de o MDB caminhar ao lado do PT nas eleições desse ano. Assim, em Sergipe, a legenda vai para o senador Rogério Carvalho, que dá a Presidência a Clóvis Silveira. A sigla, entretanto, integra a base aliada, que tem muitos dos seus filiados dispostos a trocar de partido e se manter aliado ao governador Belivaldo Chagas, que certamente não terá problema em apoiar Lula da Silva a presidente da República, até porque ao seu lado estão petistas que vêm desde quando o bloco político foi formado, através de Marcelo Déda.

Quarta-feira à tarde houve reunião do MDB em Brasília, presidida por Isnaldo Bulhões, para tratar sobre Sergipe. Lá estavam, como convidados, os deputados federais Bosco Costa (PL) e Fábio Henrique (PDT). Segundo um dos sergipanos, “tivemos apenas uma conversa normal, sem avaliações e, apesar da presença de Rogério Carvalho, não se falou em mudanças da sigla em Sergipe, mas que haveria uma conversa com os membros do partido no Estado”. Em Aracaju a informação era de que Fábio Reis já havia trocado de legenda e estaria no PSD, mas o atual presidente regional, Sérgio Reis, desmentiu de forma firme e negou mudanças na sigla.

Ainda haverá muitas conversas, porque o Baleia se dá muito bem com os Reis e na próxima semana receberá o emedebista histórico Jackson Barreto e Benedito Figueiredo, que vão tratar da questão como um todo.

Baleia Rossi desfaz tudo

Por volta das 22:40 de ontem, por áudio, o presidente do MDB, Baleia Rossi, desfaz tudo que foi dito no decorrer do dia sobre alterações no partido:

“Amigos de Sergipe, aqui o deputado Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, estou aqui para reafirmar a nossa confiança e parceria com os irmãos ex-deputado Sérgio Reis e o deputado federal Fábio Reis no comando do MDB no Estado.”

*** “Claro que nesse período de janela partidária nós temos muitas especulações, mas posso garantir que não houve nenhuma mudança e todo o esforço do comando do Movimento Democrático Brasileiro vai ser para a permanência dos dois nas nossas fileiras, até porque são duas grandes lideranças que ajudam Sergipe no seu desenvolvimento.”

*** “Portanto, para deixar muito claro, não há nenhuma mudança no comando do MDB em Sergipe”, decide e concluir Baleia Rossi.

Luciano em São Paulo

O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB), retornou a São Paulo e ontem foi submetido a uma microcirurgia no olho esquerdo, de aproximadamente duas horas.

*** Luciano fez a revisão final da cirurgia anterior, mas já retorna amanhã.

*** Deixou bem claro, em conversa com aliados, que vai participar da reunião da base aliada na próxima segunda-feira.

Movimentação grande

O movimento político, nesse momento, se volta para o destino de candidatos a deputados estadual e federal, em relação à troca de partidos para tentar candidatura que vislumbre êxito nas eleições.

*** Há muitas conversas entre candidatos e partidos, principalmente para troca de legendas, visando a que ofereça melhor condição para atingir ao índice e eleger parlamentares.

*** Os partidos passam por dificuldades para conseguir eleger deputados federais, porque Sergipe tem apenas oito cadeiras na Câmara e a sigla que eleger dois será vitoriosa.

Partido com dificuldades

De Brasília chega à informação de que o grupo liderado por Rogério Carvalho (PT) trabalha para “tomar o MDB”, mas estaria em dificuldade porque o partido não tem condições de formar chapa para deputados federais.

*** A mesma fonte diz que a Direção Nacional dos partidos deseja eleger deputados federais para fortalecer-se em termos de Fundo Partidário.

Fábio está a caminho

Nas especulações sobre mudanças de partidos, uma delas diz que o deputado federal Fábio Reis estaria trocando o MDB pelo PSD.

*** O presidente regional da sigla em Sergipe, Sérgio Reis, diz que Fábio está com 50% para filiar-se ao PSD e 50% para permanecer no MDB.

*** – Vai depender do governador Belivaldo Chagas, na reunião da base aliada, próxima segunda-feira. Até lá tudo é especulação, disse Sergio Reis.

Conversa com Mitidieri

O presidente regional do PSD, deputado Fábio Mitidieri, disse que está conversando com Fábio Reis (MDB) sobre a troca de partido.

*** – Ele (Fábio) está há muito tempo no MDB. Uma decisão que não é fácil para ele. Deixamos as portas do PSD abertas, disse Mitidieri.

*** Mitidieri diz que o “PSD busca montar uma chapa de deputados estadual e federal competitiva e que tenha o nosso perfil”.

Desmente reviravolta

Sérgio Reis também desmente uma suposta reviravolta do MDB em Brasília que ameaça os Reis na legenda em Sergipe: “isso não procede”, disse.

*** Segundo Sérgio, “o deputado federal Fábio Henrique teria dito que tem chapa pronta caso Fábio Reis saia do MDB”.

*** Acrescentou que “na sabe se Fábio Reis sai do partido e, pior ainda, FH ficar no MDB com suposta chapa”.

Fábio fica no PDT

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) vai continuar no partido e diz que tem esperança de que a sigla formará uma boa chapa para Assembleia e Câmara Federal.

*** Havia expectativa de Fábio trocar o PDT pelo Republicanos, mas depois de conversas com integrantes do partido, resolveu permanecer onde está.

*** O presidente regional do PDT, Edvaldo Nogueira, está trabalhando para montar uma chapa forte e competitiva.

Baratear combustível

Senado aprovou ontem projeto do senador Rogério Carvalho (PT), para baratear o preço dos combustíveis.

*** – A política desvincula gasolina, diesel e gás da variação do dólar e alivia a inflação. Enquanto Bolsonaro prejudica o Brasil, disse o senador.

PL e o entra e sai

O Partido Liberal, com a presença de Bolsonaro, passou a receber filiações de vários políticos que acompanham o presidente e fez sua opção partidária.

*** Entretanto, vários outros filiados, inclusive parlamentares, deixaram à legenda e seguiram outro rumo, exatamente em razão da escolha presidencial.

*** Em Sergipe o partido apresenta-se forte e ameaça ter candidato a governador, através de Valmir de Francisquinho.

Jackson vai a Brasília

O ex-governador Jackson Barreto, o ex-secretário Benedito Figueiredo e Luciano Bispo, todos do MDB, vão a Brasília na próxima semana discutir questões partidárias.

*** Todo o problema que está acontecendo com o partido será discutido por eles, que deseja manter a sigla com eles.

