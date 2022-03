Ministra virá a SE entregar títulos de posse às famílias assentadas no Jacaré-Curituba

A senadora Maria do Carmo Alves esteve, em audiência, com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e com Zeca da Silva, secretário da Agricultura em Sergipe. Em pauta, a definição de medidas para os perímetros irrigados de Jacaré-Curituba e Califórnia, dois projetos que foram, conforme a senadora, “meninas-dos-olhos” de João (ex-governador João Alves Filho), para o desenvolvimento do Baixo São Francisco.

“Foi um diálogo muito proveitoso e a ministra confirmou que estará indo a Sergipe, no próximo dia 25, para entregar os títulos permanentes de posse às famílias assentadas no Projeto Jacaré-Curituba”, disse Maria do Carmo, ressaltando que este será um momento de muita alegria e que trará segurança jurídica aos que ocupam os lotes destinados à agricultura irrigada. Ela lembrou que, originalmente o Curituba, que era denominado Nova Califórnia, tem uma área irrigável de 1.857 hectares; e atualmente cerca de nove mil pessoas moram nas 40 agrovilas do Projeto.

Recursos e Canal Xingó – Maria aproveitou a conversa (da qual participaram o ex-senador Kaká Andrade, por videoconferência, e o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério, Fernando Camargo) e pediu a liberação de recursos para revitalização do canal de distribuição de água e da estação de bombeamento do Projeto Irrigado Califórnia.

Ela lembrou que o canal – operado pela Cohidro – existe há quase 35 anos e representa um grande polo de produção irrigada no Alto Sertão Sergipano. “A ministra foi muito receptiva e quer aproveitar sua ida no dia 25, a Canindé do São Francisco, para também visitar o Projeto Califórnia”, contou a senadora.

Na última quarta-feira, Maria do Carmo esteve com o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Foi acompanhar os encaminhamentos das ações voltadas ao Canal de Xingó. “Esse é um canal extremamente importante que trará segurança hídrica para três milhões de pessoas residentes em Sergipe e na Bahia”, disse, adiantando que, aproveitando a visita, já apresentou algumas demandas que contemplarão municípios sergipanos.

Fonte e foto assessoria