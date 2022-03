Polícia Federal cumpre mandado na residência de político em Sergipe e no estado do Maranhão

Na manhã desta sexta-feira (11), a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a deputados federais do Maranhão e de Sergipe.

Estão sendo alvos da PF, os parlamentares Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e Bosco Costa (PL-SE).

A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski.

Os agentes encontram-se no imóvel realizando os procedimentos de revista. Um esquema envolvendo supostos desvios de emendas parlamentares é investigado pela ação.

A operação da PF apura um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares para os municípios do interior do Estado do Maranhão. Ainda segundo as informações, a operação deflagrada é um desdobramento da investigação batizada de Ágio Final, de 2020.

A assessoria de comunicação da PF informou que, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), não tem autorização para divulgar maiores informações referentes à operação.