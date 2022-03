Policiais militares acusados de subtrair dinheiro de taxista durante abordagem em Aracaju são presos. PM confirma

A Polícia Militar confirmou nesta sexta-feira (11) a informação de que dois agentes do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), acusados de subtrair cerca de 22 mil reais de um taxista durante uma abordagem em Aracaju, estão detidos no Presídio Militar (PRESMIL) em Aracaju.

Em nota, a Policia Militar informou que “após tomar conhecimento da acusação contra uma equipe de policiais militares, instaurou um inquérito policial militar para apurar os fatos, que após conclusão do presente IPM encaminhou para justiça, a qual decretou a prisão dos referidos acusados, sendo assim cumprido o mandado de prisão, os quais foram recolhidos ao Presídio Militar, aguardando a partir de agora a decisão da justiça competente”.

Entenda o caso – no final da manhã do dia 30 de setembro de 2021, o taxista identificado como Wallace Vieira dos Santos saiu de casa para depositar cerca de R$ 46 mil, que segundo seu advogado de defesa, vinha juntando em casa.

Na momento da ação policial, a vítima teria saído de casa armado para depositar a quantia de R$42 mil no banco, fruto da venda de um imóvel, quando foi abordado pelas equipes no Conjunto Augusto Franco e, em seguida, preso pelo porte ilegal de arma de fogo. Ele pagou uma fiança no valor de R$2.200 e foi liberado.

Ainda segundo a PM, a conclusão do inquérito instaurado após a acusação foi encaminhado para Justiça, que decretou a prisão dos investigados. Os mandados foram cumpridos no último dia 3 de março.

O processo está na fase inicial e ainda cabe recurso.

