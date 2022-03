Pré-candidatura de Rogério Carvalho ao Governo de Sergipe recebe apoio nacional

Se preparando para concorrer à disputa ao cargo de Governador de Sergipe, o senador Rogério Carvalho (PT Sergipe) vem recebendo o apoio incondicional de ala importante do partido. Desde que se colocou à disposição ao pleito, Rogério conseguiu, primeiramente, a afirmativa e a benção de Lula para ser o então representante petista na pré-campanha. Desde então, representantes do partido e da base aliada estão, publicamente, demonstrando seus posicionamentos em apoio e incentivo.

A presidenta do PT nacional, Gleisi Hoffmann, elogiou a ideia, criada por Rogério, de montar uma plataforma digital (Sergipe de Todos) que possibilitará com que os sergipanos participem do processo do pré-candidato. “Queremos fazer campanha em que as pessoas se sintam participantes, atuantes, junto conosco construindo os sonhos que nós temos pra governar em Sergipe com Rogério e em todo o Brasil com Lula. Desejo sucesso e estamos juntos nessa caminhada”, disse.

O deputado federal do PT São Paulo e secretário nacional do PT, Paulo Teixeira, endossou que o nome de Rogério como o escolhido para a disputa. Elogiando a maneira dele pensar a política pública de Sergipe, Paulo Teixeira enfatizou que o pré-candidato sergipano quer retomar a participação popular nas decisões das ações em prol do estado. “Espero que Rogério governe Sergipe com Lula na presidência, pois juntos eles farão uma revolução em Sergipe. O Estado vai dar um salto de desenvolvimento. Acompanhei o governo de Déda, que foi um ótimo governo, e tenho certeza de que Rogério fará um governo tão bom quanto o de Déda. Estamos dando todo o apoio da direção nacional do PT à candidatura de Rogério”, frisou.

O vereador por São Paulo e ex-senador, Eduardo Suplicy, enalteceu também o nome de Rogério como pré-candidato. “Certamente ele será governador do estado e é nosso parceiro nessa longa jornada de fazer política incluindo toda a população nas decisões. Logo-logo estarei em Sergipe para conversar com Rogério sobre a implantação efetiva do Renda Básica de Cidadania”.

Ao declarar seu apoio à pré-candidatura de Rogério, o deputado federal pelo PT São Paulo e ex-ministro da saúde, Alexandre Padilha, elogiou os direcionamentos que Rogério vem empregando neste inicio de disputa ao cargo de governador. “Com iniciativas como o Sergipe de Todos, por exemplo, Rogério Carvalho quer construir soluções para que Sergipe seja um estado cada vez mais do progresso, de crescimento, da inclusão social, da inovação, do respeito à diferença e do respeito à diversidade. É assim que se constroem soluções para o futuro”, disse.

Em sua fala de apoio, o senador do PT Rio Grande do Sul, Paulo Paim, elogiou a forma de Rogério Carvalho empregar a participação popular na construção do seu futuro plano de governo. “Isso se chama respeito a nossa gente. Iniciativas assim, com um olhar apurado para as vidas das pessoas deveriam estar acontecendo em todo o Brasil. É algo fundamental, eu diria que é sublime e um ato de amor. Essa maneira que Rogério emprega, com a criação do Sergipe de Todos, por exemplo, mostra como ele pensa o ato de governança, que deve ser ao lado e junto ao povo, ouvindo e em parceria para que todos tenham bem-estar social”, enalteceu.

O líder do PT no senado, Paulo Rocha (senador do PT pelo Pará), disse que a fundação do PT no Brasil foi para ser um instrumento político e porta-voz da classe trabalhadora do Brasil. Desta forma, ao constatar a maneira que Rogério Carvalho vem construindo a sua pré-candidatura ao Governo de Sergipe, ele elogiou-o e reconheceu a importância de Rogério chamar a população para fazer parte deste processo. “Vejo que o companheiro Rogério vem criando todos os instrumentos de comunicação para que os sergipanos o ajudem a governar”, disse.

Ao prestigiar o lançamento da plataforma digital “Sergipe de Todos”, o ex-ministro da educação, Aloizio Mercadante, também frisou apoio ao nome de Rogério para concorrer nas próximas eleições. “Rogério é um grande senador, militante histórico do PT, médico com experiência administrativa e ex-secretário de saúde, ele é um líder da nossa bancada no senado e por tudo isso terá uma iniciativa exitosa em sem processo de pré-candidatura, pois irá permitir que todos aqueles que queiram construir o futuro de Sergipe e um caminho inovador possam participar deste processo político. Eu tenho certeza que todo esse movimento que Rogério vem fazendo já na pré-campanha será um sucesso”.

Já o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, em nome de todo o partido, declarou apoio ao trabalho que Rogério Carvalho vem fazendo neste momento de pré-campanha. “Quero saudar especialmente o senador Rogério Carvalho, que ao lançar a plataforma Sergipe de Todos lançou também sua pré-campanha ao Governo de Sergipe, que é um importante estado da nossa Federação. Quero desejar sorte e agradecer ao PSB de Sergipe, na pessoa do presidente Valadares Filho, por toda a contribuição que ele e a militância do nosso partido têm dado a pré-campanha e que dará à campanha de Rogério ao Governo de Sergipe”, finalizou.

Por Jaime Neto