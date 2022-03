Presidente do MDB de Sergipe lança nota de esclarecimento sobre “reviravolta” no comando da legenda no estado

Nesta quinta-feira (10), após uma informação publicada no perfil do Instagram do Notícias Exclusivas, referente a uma possível reviravolta no comando do MDB em Sergipe, o presidente regional da legenda, o ex-deputado federal Sérgio Reis, por meio de sua assessoria de imprensa, lançou uma nota contrapondo tais informações.

Nota de Esclarecimento:

Diante da nota publicada na rede social do Notícias Exclusivas: “Reviravolta no MDB em Brasília ameaça reinado dos Reis na legenda em Sergipe”, o presidente do MDB sergipano, Sérgio Reis, por meio de sua assessoria, vem a público desmentir essa informação, em detrimento da relação de fortalecimento e união com a cúpula nacional do partido, inviabilizando assim tais especulações.

Tanto Sérgio Reis, quanto o deputado federal Fábio Reis têm relação de apoio, confiança e comunhão política com o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, contrariando uma possível saída dos Reis do comando da legenda em Sergipe.

Ademais, são compreensíveis essas informações, a fim de esquentar o meio político com notas e matérias jornalísticas em ano eleitoral.

Assessoria do presidente do MDB de Sergipe, Sérgio Reis