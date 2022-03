‘Líderes que Inspiram’ tem programação voltada às mulheres

Criado em 2020, o Projeto ‘Líderes que Inspiram’, do INW (Instituto Nelson Wilians), em parceria com o NWADV (Nelson Wilians Advogados) e seus colaboradores, prossegue neste ano, mais amplo e com maior alcance de público. Em breve, o projeto acontecerá na filial de Sergipe.

A iniciativa permite que jovens atendidos em organizações sociais parceiras tenham acesso ao ambiente de trabalho corporativo, conhecendo a rotina dos profissionais e participando de conversas temáticas com lideranças do Grupo NW.

Em março, mês das mulheres, a programação será especialmente dedicada a elas. Durante a experiência, as jovens selecionadas passarão um período do dia no escritório, conversando com as profissionais do NWADV sobre carreira, mercado de trabalho, direito das mulheres, dentre outros assuntos. Após o bate-papo, as voluntárias apresentarão o escritório às jovens da organização.

Neste mês, serão atendidas as jovens que estão no Ensino Médio, no início ou prestes a começar a carreira, e que tenham interesse na área do Direito. As datas dos eventos e as instituições atendidas foram definidas das seguintes formas: Pequeno Nazareno – Manaus (4/3); Escola Dom Bosco e Centro Educacional Dom Bosco – Recife-PE (8/3); Cidade dos Meninos – Campo Grande-MS (17/3); Mãos Solidárias – Brasília-DF (16/3); Escola de Artes do Spanta – Rio de Janeiro-RJ (21/3); Eufraten – Campinas-SP (22/3); Afesu – São Paulo-SP (23/3).

Foto assessoria

Por Cândida Oliveira