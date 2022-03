Pulando a janela para salvar os mandatos

Por Adiberto de Souza *

A classe política está alvoroçada com o pouco tempo que resta para trocar de legenda. Para se beneficiarem da janela partidária, os deputados precisam pular a cerca até o próximo dia 1º. Quem deixar para virar a casaca depois deste prazo corre o risco de perder o mandato, ficar desempregado. Em Sergipe, nada menos do que 12 deputados estaduais e federais estão à procura de novos endereços partidários que facilitem suas reeleições ou eleição para um novo cargo. O mais apressado deles foi Francisco Gualberto, um ex-radical de esquerda que habita agora o conservador PSD. Aliás, nesse momento, o que menos preocupa os políticos é a doutrina professada pelas legendas. Todos estão preocupados mesmo é sobre qual partido oferece mais chances de sucesso nas eleições deste ano. Portanto, diferente do genial Cazuza, que tinha como partido “um coração partido”, a classe política não precisa de uma “ideologia pra viver”, mas de uma sigla que garanta uma lucrativa cadeira parlamentar. Home vôt

MDB alvoroçado

Para não perder dinheiro, evite apostar com quem ficará o MDB sergipano. É forte o disse-me-disse dando conta que os irmãos Sérgio e Fábio Reis devem perder a legenda para o grupo liderado pelo senador Rogério Carvalho (PT). Divulgou-se, inclusive, que o MDB já estava sob o comando do ex-presidente do Avante, Clóvis Silveira. Para acalmar os emedebistas, o dirigente nacional da legenda, deputado federal Baleia Rossi, divulgou um áudio jurando, de pés juntos, que partido continua nas mãos dos Reis. Como não disse até quando, é melhor não apostar nem uma mariola de goiaba. Cruzes!

Novo petista

O ex-deputado estadual Robson Viana decidiu trocar o PSD do governador Belivaldo Chagas, pelo PT do senador Rogério Carvalho. Esta informação foi dada ao blog Primeira Mão por Jefferson Lima, presidente do partido da estrelinha em Aracaju. Segundo o petista, a filiação de Robson Viana fortalece, em particular, o partido na capital sergipana, onde o ex-deputado foi o mais votado nas últimas eleições e também já se elegeu vereador. A filiação do novo petista está marcada para o próximo dia 28. Então, tá!

Déda vive

Nascido em Simão Dias no dia 11 de março, se vivo fosse o ex-governador Marcelo Déda (PT) estaria completando 62 anos nesta sexta-feira. Vítima de um câncer, o petista morreu prematuramente em 2 de dezembro de 2013. Líder estudantil, deputado estadual mais votado de Sergipe, deputado federal, prefeito de Aracaju e governador por dois mandatos, Marcelo Déda deixou como exemplos a seriedade, o compromisso com a palavra empenhada e a fidalguia na forma de fazer política. Por tudo isso, a morte deste ilustre cidadão foi uma perda irreparável para Sergipe. Viva Déda!

Discurso de uma nota só

Sempre que vem a Sergipe, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, repete o discurso de que o Canal de Xingó dessa vez sai do papel. Mas o governador Belivaldo Chagas (PSD), que não é bobo, tem lá suas dúvidas. Ele disse, ontem, na cara do ministro, ser esta uma obra que Sergipe sozinho não consegue tocar em frente. “Dos quilômetros que compõem o projeto, 90% estão na Bahia. Então, é preciso que a gente tenha essa somação de forças”, alertou. Em outras palavras, se não houver vontade política da Bahia, o prometido canal não passa de conversa mole para engabelar os tolos. Crendeuspai!

Risco zero

Não há estudos comprovando a relação da radiação emitida pelas antenas de celular com o surgimento de doenças. O professor de engenharia elétrica Leonardo Menezes, diz que é praticamente consenso que a exposição à radiação das antenas não tem efeito notável nenhum sobre a saúde. Mas, segundo ele, ainda há dúvidas dos efeitos do uso prolongado dos aparelhos de celular. “É muito mais provável o efeito do telefone em si do que da torre”, diz Leonardo. Será mesmo?

Crimes de LGBTFOBIA

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) solicitou ao governo que mande a Secretaria de Segurança Pública alterar o formulário do Boletim de Ocorrência – o famoso B.Ó. – visando incluir um campo onde se possa tipificar os crimes de LGBTFOBIA no momento do registro da ocorrência. Segundo o parlamentar, “o sistema oculta o preconceito como motivação para o crime, dificultando que os números da LGBTFOBIA sejam monitorados”. Iran alerta que Sergipe é um dos poucos estados que não tomaram uma providência com relação a essa informação. Marminino!

Segurando os preços

Justo ontem, quando os preços do diesel, da gasolina e do gás foram reajustados em até 24,93%, o Senado aprovou o Projeto de Lei 1472/21, de autoria do senador Rogério Carvalho, desvinculando os valores da gasolina, diesel e gás da variação do dólar. A proposta sugere a criação de um programa da estabilização do preço do petróleo e derivados e a ampliação do programa de vale-gás, além de um auxílio gasolina para motociclistas, taxistas e motoristas de aplicativo. Segundo Rogério, “enquanto Bolsonaro prejudica o Brasil, o PT trabalha para o povo brasileiro”. Aff Maria!

Debate só na Assembleia

O Projeto de Lei reajustando os salários dos servidores estaduais, incluindo as forças de segurança, chegará na Assembleia na próxima segunda-feira. A informação é do governador Belivaldo Chagas (PSD). Segundo ele, o envio da propositura ao Legislativo não encerra as negociações com as diversas categorias. Chagas alertou, porém, que a discussão na Assembleia deve levar em conta o impacto financeiro para o erário: “O que mandamos até agora leva em consideração as condições do estado, o que podemos paga”, frisou Belivaldo. Ah, bom!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Urge saber ler o silêncio que escorre, cínico e sujo, pelos cantos da boca dos fazedores de guerra”. Danôsse!

Show de Neu Fontes

O músico sergipano Neu Fontes fará show, nesta sexta-feira, como parte das comemorações dos 40 anos de vida artística. O espetáculo terá exclusivamente com músicas do Vander Lee, compositor mineiro falecido em 2016 e que deixou um legado musical de muita qualidade. O show começará às 20 horas, no Café da Gente, localizado no Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Neu será acompanhado por Alberto Silveira, Emanuel Jorge e Ton Toy. A produção é de Simone Fontes, com Couvert de 40 reais. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 24 de julho de 1912.

* É editor do Portal Destaquenotícias