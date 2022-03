Rede Municipal de Socorro inicia as aulas para o ano letivo

Na próxima segunda-feira, dia 14, a Rede Municipal de Educação de Socorro inicia as aulas para o ano letivo de 2022, de forma 100% presencial.

Voltam às aulas os estudantes da Creches, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação para Jovens e Adultos.

Para este momento, a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), recomenda que os funcionários, professores e estudantes utilizem máscara de proteção e sigam as orientações para evitar a proliferação do coronavírus.

Lembramos que para o acesso às unidades escolares, será necessário apresentação do cartão de vacinação com as duas doses da vacina contra o Coronavirus. Para as crianças, será solicitado o cartão de vacinação apenas para a faixa etária que já pode receber a imunização.

Para mais informações, sobre a apresentação do cartão de vacinação, os pais e/ou responsáveis devem entrar em contato com direção da escola.