Representante da comissão dos feirantes protocola reivindicações na promotoria de Estância

Agora é só aguardar a Drª Cecília Nogueira Guimarães Barreto, promotora pública de Estância, analisar as reinvindicações dos feirantes e depois, conforme ela informou, marcar uma audiência com a categoria, para solucionar os impasses que estão acontecendo com os feirantes que comercializam na feira livre de Estância.

Por volta das 8h30, a feirante Neide Santana, representante da CPMFCFE – Comissão Pró-Melhoramento da Feira Livre e da Categoria de Feirantes de Estância, esteve na Promotoria Pública de Estância, para entregar a Carta, contendo as reivindicações dos feirantes, para o conhecimento de Drª Cecília Nogueira.

A Carta foi entregue no gabinete da promotora. “Agora é só aguardar a promotora Drª Cecília marcar a audiência com a Comissão. Tenho muita fé em Deus e na justiça dos homens, que tudo dará certo”, disse Neide.

Por Magno de Jesus