Sergipe atinge a meta da matrícula do integral prevista no PNE

A meta 6 do PNE prevê a oferta de educação em tempo integral para, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica. Sergipe chegou à marca de 26,6% de jovens matriculados em 2021, conforme dados do Censo Escolar

Sergipe celebra mais um importante resultado para a Educação Básica, ao atingir a meta da matrícula da educação em tempo integral prevista para o Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica nessa modalidade. A rede pública sergipana chegou à marca de 26,6% de jovens matriculados em 2021, conforme dados do Censo Escolar, tornando-se o 4º estado do país com maior proporção de matriculados no período integral, ficando acima da registrada pelo Nordeste (24,7%) e Brasil (16,4%).

Para o secretário de Estado da Educação, do Esporte da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, alcançar esse resultado é motivo de orgulho para a rede pública de Sergipe, cujo ranking é formado por estados nordestinos. “Com isso nós temos certeza de que não estamos somente implantando um ensino de qualidade, mas também com a chance de com a jornada estendida no tempo integral, os alunos receberão a formação mais completa, passando pelo projeto de vida, tutoria, pela ideia de empreendedorismo, reforço escolar, concomitante ao calendário acadêmico, com as escolas recebendo investimentos em termos de laboratórios, de ambientes de convivência. Enfim, nós temos convicção de que os resultados aparecerão, como já estão aparecendo”.

“O conjunto de escolas que têm a oferta em tempo integral e que já chegaram à terceira série do ensino médio o Ideb delas foi 4,6, enquanto a nossa rede alcançou a nota 3,3. Então a ampliação da oferta vai ampliar também necessariamente o nosso Ideb do ensino médio, e principalmente vai permitir a realização dos sonhos dos nossos estudantes”, salientou Josué Modesto.

No que tange às escolas de tempo integral, a rede pública de ensino de Sergipe declarou no Censo Escolar 2021, que teve como referência o dia 26 de maio, o quantitativo de 18.873 matrículas, sendo 16.805 da rede estadual e 2.068 da rede federal. Dessas matrículas, 15.578 foram ofertadas nas escolas estaduais de tempo integral.

A coordenadora geral do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral da Seduc (Ngeti), Emanoela Ramos, destaca a importância da expansão do ensino médio integral. “Sergipe ocupa o quarto lugar nacionalmente por causa da implantação dessa modalidade de ensino em mais escolas. Estamos fazendo esse trabalho de expansão desde 2017. Fizemos esse salto exponencial e hoje temos 72 unidades de ensino ofertando para mais de 20 mil alunos, que estão tendo a oportunidade de acesso ao ensino médio em tempo integral. Quanto mais matrículas, mais a gente avança na Meta 6 do PNE”, declarou.

Dentre as escolas que tiveram aumento expressivo na matrícula está o Centro de Excelência Leandro Maciel, localizado no bairro Ponto Novo, em Aracaju. Entre 2020 e 2021, a matrícula saltou de 185 para 288, crescimento de 55,67%. Segundo a diretora Carla Surama Santos, esse resultado tem sido constante e vem acontecendo desde 2018, quando o modelo de ensino médio em tempo integral foi implantado na escola. “Esse aumento representa muito para nossa comunidade. É fruto de um grande trabalho desenvolvido por nossa equipe, pelo engajamento dos estudantes e de seus pais que acreditam na educação integral, pois os estudantes ficam mais tempo na escola participando de todo o processo educacional que vai fundamentar o seu futuro”, disse ela, concluindo que a recente reforma e ampliação da unidade têm contribuído para o avanço na matrícula, visto que jovens de várias partes da capital têm optado pelo Leandro Maciel.

Matrícula 2022

O ano letivo de 2022 também contabiliza aumento no número de matriculados no ensino médio em tempo integral da rede estadual: são 20.731 alunos, cujo percentual é de 27%. É importante salientar que Sergipe passou de 58 para 72 unidades ofertando aulas em período integral, com turmas de ensino médio, e estendendo de forma experimental para os 9º anos do ensino fundamental de quatro escolas estaduais, onde os estudantes são incentivados a tomar decisões, descobrir o que querem fazer, planejar o futuro e compartilhar as responsabilidades com os outros colegas.

Assessoria de Comunicação da SEDUC