Socorro imuniza mais de 700 pessoas no segundo ciclo do Carro da Vacina

A Prefeitura de Socorro continua realizando estratégias para ampliar a cobertura vacinal no município. Uma das ações realizadas é a vacinação itinerante contra a Covid-19. Do dia 7 a 10 de março aconteceu o segundo ciclo do Carro da Vacina, que visitou mais quatro localidades diferentes e vacinou 737 pessoas.

O Carro da Vacina é uma parceria entre as Secretarias Municipal de Saúde (SMS) e Assistência Social (SMAS), que tem o objetivo de facilitar ainda mais o acesso à vacina. Na ação itinerante, foram disponibilizadas a primeira e segunda dose para as pessoas acima de 12 anos, e a dose de reforço para quem tem mais de 18 anos e está no prazo correto para garantir a imunização.

Esta semana, o Carro da Vacina esteve no Conjunto João Alves, no São Brás, na Taiçoca de Fora e no Fernando Collor.

Foto assessoria