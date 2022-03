Edvaldo inaugura infraestrutura e nova avenida no Japãozinho

Uma das mais importantes obras da gestão de Aracaju foi entregue, na noite desta sexta-feira, 11, pelo prefeito Edvaldo Nogueira à população do bairro Japãozinho. A administração municipal investiu R$ 18,6 milhões na construção de uma nova avenida, rede de drenagem e de esgoto, pavimentação e recuperação de 27 ruas, rede de esgotamento sanitário com estação elevatória, construção de duas bacias de contenção de 4 mil metros quadrados para receber e escoar as águas pluviais e uma escadaria. A obra transformou completamente a paisagem urbana, além de resolver um problema histórico de alagamentos na localidade.

“Hoje é um dia de grande felicidade, pois vejo concretizado o sonho de uma comunidade pela qual tenho grande respeito. Firmei um compromisso e hoje ele está cumprido: o Japãozinho está transformado. Esta é uma obra linda, com drenagem, rede de esgoto, pavimentação, uma escadaria, uma nova avenida moderna, que assegura mobilidade urbana para esta região. Com esta obra também resolvemos um problema histórico, de alagamentos na região, algo que se repetia há décadas. Então, é um projeto completo, uma realização que enche o meu coração de satisfação”, afirmou o prefeito.

Durante a inauguração da obra, o prefeito fez uma caminhada pelas ruas que foram completamente recuperadas e recebeu o agradecimento da população. O senhor Daniel Bispo dos Santos, morador do bairro, se disse muito satisfeito com as transformações realizadas pela gestão na localidade. “Mudou muito aqui, a diferença é muito grande. Muitos prefeitos prometeram e não fizeram, Edvaldo fez, e a gente agradece muito. Sofremos muito aqui e hoje damos graças a Deus. Antes era lama, poeira, muitos insetos e rato, o que incomodava demais a comunidade. Agora, está totalmente diferente”, disse.

Domingos José Caetano, que também reside na localidade, lembrou que a situação anterior à obra era de muita dificuldade. “Era muito ruim, muita lama, era horrível, mas chegou o dia de inaugurar essa maravilha. Tudo mudou, está bem melhor. Edvaldo tomou a atitude e fez a obra, o que mudou a realidade da nossa região”, declarou.

Ainda na solenidade, o prefeito Edvaldo Nogueira homenageou o empresário Antônio Barbosa de Jesus, já falecido, que era o proprietário do terreno por onde a nova avenida foi construída. Os filhos do homenageado, Sales e Valtênio Barbosa, receberam uma placa com o nome do seu pai, que passou a denominar a avenida. “Esta obra só foi possível pela doação deste terreno, então foi uma justa homenagem dar à avenida o nome de Antonio Barbosa”, afirmou o prefeito. O projeto de lei que deu nome à avenida foi do vereador Antonio Bittencourt.

A obra

Dividida em duas etapas, a obra envolveu os seguintes serviços: terraplanagem, rede de drenagem pluvial, rede de esgotamento sanitário com estação elevatória e pavimentação asfáltica e em paralelepípedo. Foram contempladas com os serviços 12 ruas, totalizando 1,5 km de vias. A prefeitura realizou ainda a pavimentação asfáltica em mais 15 ruas.

A gestão municipal também construiu passeios em concreto, as escadarias da parte alta do bairro, assegurou equipamentos de acessibilidade na região para melhor mobilidade de pessoas com deficiência, além da construção de uma nova avenida, que liga a Santa Terezinha, no bairro Cidade Nova, até a avenida Euclides Figueiredo. A região também está com o parque de iluminação pública sendo modernizado, com implantação de lâmpadas de LED.

“Esta obra tinha uma condição de complexidade de engenharia muito grande, porque era uma região que alagava muito. De modo que esta é uma grande obra de drenagem, engenharia e pavimentação, mas uma grande obra de engenharia para acabar com estes alagamentos. Fizemos um canal, duas lagoas de contenção, redimensionamos o canal existente, e encontramos a solução definitiva para o problema. Além disso, construímos uma nova avenida e pavimentamos as ruas do entorno, o que facilita a mobilidade urbana”, afirmou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Sérgio Ferrari Vargas.

O ex-governador Jackson Barreto, o deputado federal Fábio Mitidieri, o deputado estadual Garibalde Mendonça, os ex-deputados federais André Moura e Adelson Barreto, além dos vereadores de Aracaju e secretários municipais acompanharam a solenidade.

