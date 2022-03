Flash político: Luciano retornou a Sergipe e participa de reunião da base na segunda-feira

Por Diógenes Brayner

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB) retornou de São Paulo neste sábado (12), data do seu aniversário. Luciano voltou a Sírio Libanês no decorrer da semana passada para uma revisão geral da Cirurgia a que se submeteu antes do carnaval.

Luciano teve que se submeter a uma microcirurgia no olho esquerdo, mas que foi liberado no dia seguinte, com autorização médica de voltar a Aracaju. O presidente da Alese participa na segunda-feira (14) da reunião da Base Aliada, que escolhe o candidato a governador do Estado em outubro.

Luciano é candidato à reeleição, mas não recusará convite para ser o vice na chapa majoritária da aliança, mas depende da indicação da maioria. É um nome importante da aliança governista no atual processo eleitoral.