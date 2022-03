Município de Lagarto recebe Crédito Fundiário Itinerante

Ação foi centralizada em Lagarto, mas atendeu produtores de toda a região

Depois de ter passado pelo Alto Sertão Sergipano, a equipe técnica da Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) por meio da empresa vinculada Pronese, realizou o Crédito Fundiário Itinerante. A ação aconteceu na quarta-feira, 9, na secretaria municipal da Agricultura de Lagarto. Segundo o Gerente da Unidade Técnica Estadual do programa, Carlos Guedes, a iniciativa de levar a equipe técnica para o interior tem o propósito de atender diversas demandas dos agricultores como, substituição de agricultores assentados, prestação de contas e orientação sobre inventário das propriedades. “O principal objetivo, em Lagarto, foi realizar atualizações nas Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAPs) dos agricultores, visto que trata-se de um dos critérios para inscrição no Programa Garantia-Safra, com prazo de encerramento dia 12 de março”.

O gerente da Unidade Técnica disse que a ação foi centralizada em Lagarto, mas atendeu produtores de toda a região. “Recebemos também produtores de Simão Dias, Riachão do Dantas. São cerca de 400 famílias assentadas pelo Crédito Fundiário na região que precisa de assistência técnica, uma iniciativa avaliada como bastante positiva pelo secretário de estado da Agricultura , Zeca da Silva, que já determinou a realização em outros municípios”.

Segundo a equipe técnica, a iniciativa é válida porque além de resolver os problemas burocráticos do programa, evita prejuízo para o agricultor que muitas vezes não tem o dinheiro da passagem nem desembaraço para ir à capital, outros não têm o dinheiro da refeição. Sem contar que perde um dia de trabalho. “Para realizar um dia de atendimento ao público é necessário espaço físico com computadores e acesso à internet. Toda essa infraestrutura foi disponibilizada para a secretaria municipal da Agricultura. Desde já agradecemos ao secretário Túlio Simões pela parceria”, acrescentou Carlos Guedes.

O que é a DAP?

É a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, documento de identificação da agricultura familiar que pode ser obtida tanto pela agricultora e agricultor familiar (pessoa física) quanto pelo empreendimento familiar rural como associações, cooperativas, agroindústrias entre outros.

A equipe de governo de Sergipe, além do gerente Carlos Guedes contou com Jailton Teles Barreto, técnico em prestação de contas; os técnicos em elaboradores de DAPs e IGS: Luiz Prado, Germano Azevedo e José Carlos de Jesus; os técnicos que trataram de Substituição: Izabel e Sérgio Façanha. Das instituições municipais, participaram a representação da secretaria municipal da agricultura, participaram também representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, da Cooperativa e do Sindicato Rural de Lagarto.

Foto: Ascom/Prefeitura de Lagarto