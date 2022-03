Pré-candidato ao Senado, Adir Machado, diz que a “minha bandeira é a competência’

Na tarde desta sexta-feira (11), o pré-candidato ao Senado pelo Cidadania, Adir Machado foi entrevistado na Xodó FM Propriá pelo radialista Robson Martins no Jornal da Xodó. Adir teve a oportunidade de falar sobre sua história de vida pessoal e contou como iniciou sua carreira jurídica.

Falando sobre suas visões políticas, o advogado deixou claro que, apesar de fundamental, o combate a corrupção não será sua principal bandeira na política, segundo ele o que precisa é de competência de gestão no poder público.

Adir, que disse que não ter preferido para a candidatura à presidência, disse que gostaria de dialogar com o governante e buscar projetos e pautas para melhorar a vida da população.

Machado disse que não concorda totalmente com o discurso de que o brasileiro paga muito imposto, segundo ele, o problema não está na carga tributária e sim no emprego dos recursos arrecadados. O pré-candidato defendeu uma reforma tributária e disse que hoje, o consumidor final, o mais pobre, é quem paga mais imposto.

Filiado ao Cidadania, Adir Machado reafirmou o irrestrito apoio ao senador Alessandro Vieira, e disse que gostaria de ser “o senador de Alessandro”, caso fosse confirmada sua candidatura.

Visitas

Além da entrevista na Xodó FM, Adir se reuniu com algumas lideranças da cidade, como Ninã Victor, líder da Juventude do Cidadania em Sergipe e possível pré-candidato a Deputado Federal e com Luanda da Ponte, que em 2020 foi candidato a vice-prefeita no município. Na oportunidade eles dialogaram sobre os principais problemas do município.

Ainda em Propriá, o advogado teve uma conferência com moradores da cidade e ouviu as principais reivindicações e problemas passados pela população.

Ascom