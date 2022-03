Procon Aracaju divulga uma nova pesquisa de preços dos medicamentos. Veja tabela

Em continuidade aos trabalhos de monitoramento de mercado e auxílio aos consumidores, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), divulga nesta sexta-feira (11), o novo levantamento comparativo de preços dos medicamentos.

A coleta de dados foi realizada em seis estabelecimentos comerciais, a título de amostragem, todos localizados na capital, contemplando 34 diferentes medicamentos. Foram observados itens analgésicos, antialérgicos, anticonvulsivantes, antidepressivos, anti-inflamatórios, contraceptivos, antiparasitários, antibióticos e outros.

Entre os analgésicos, constam na tabela Buscopan, com menor preço de R$13,44 e maior preço de R$17,90; Dipirona, que apresentou valores entre R$1,99 e R$7,99; e Dorflex, com valores que vão de R$17,59 a R$21,28.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, frisa que os consumidores devem manter atenção às condições dos produtos e verificar, em especial, a data de validade para consumo; e se o número do lote, principalmente dos itens vendidos em cartela, é compatível com o da caixa.

“O número do lote, prazo de validade e data de fabricação, que constam na caixa do medicamento, devem ser iguais aos marcados nas cartelas ou frascos”, pontuou, acrescentando que todo medicamento deve possuir o número de registro no Ministério da Saúde.

Para registro de denúncias, reclamações ou para sanar dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com o Procon Aracaju através do SAC 151 ou do número telefônico 3179-6040, entre 8h e 13h, em dias úteis, de segunda a sexta-feira. Também é possível encaminhar solicitação para o e-mail [email protected]

Acesse aqui a tabela completa.