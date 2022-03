Secretário Zeca da Silva solicita recursos para o Projeto Califórnia

Localizado em Canindé do São Francisco, o Perímetro Irrigado Califórnia está em operação desde o ano de 1987

O secretário de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), Zeca da Silva, esteve em audiência essa semana com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em Brasília, em busca de recursos para Sergipe. Em seu segundo dia de compromissos no ministério, com audiência solicitada pela senadora Maria do Carmo Alves, Zeca da Silva solicitou recursos para a revitalização do Projeto Califórnia e dos canais e estações de bombeamento, que representam serviços na ordem de R$ 10 milhões. Também participou da reunião o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Fernando Camargo.

De acordo com o secretário, a viagem a Brasília foi muito proveitosa e a expectativa é de que traga consequências bastante satisfatórias para Sergipe. “A ministra Tereza Cristina recebeu nossas demandas com muita atenção e entendeu a importância de nossas necessidades. Ela nos garantiu que vai analisar as possibilidades, a fim de que possam ser viabilizados esses recursos para nosso Estado”, comemorou.

Localizado em Canindé do São Francisco, o Perímetro Irrigado Califórnia está em operação desde o ano de 1987. Planejado para ser modelo de exploração racional de solo e água no semiárido nordestino, o projeto de irrigação pública tem uma área total de 3.980 hectares, sendo 1.360 hectares de área irrigável. Nele funcionam a exploração agrícola irrigada e de sequeiro, com um ponto de água para a atividade pecuária, onde são beneficiadas 1.665 pessoas, tendo como principais culturas exploradas abóbora, acerola, aipim, feijão de corda, goiaba, hortaliças, milho, quiabo e sorgo.

