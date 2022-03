SINDLAGARTO luta por Plano de Carreira e já conquistou reunião na Prefeitura municipal

Na luta pela conquista do Plano de Carreira e Vencimentos, os servidores públicos de Lagarto saíram em caminhada pelas ruas da cidade até a Prefeitura e em seguida até a Câmara de Vereadores, na última quinta-feira, dia 10 de março. O ato foi construído para a entrega do ofício à prefeita da cidade, Hilda Ribeiro, visto que em todo o ano de 2021, os ofícios enviados pelo sindicato foram ignorados.

Para retomar o debate sobre o Plano de Carreira, o SINDLAGARTO (Sindicato dos Servidores Públicos de Lagarto) realizou uma assembleia geral no auditório do SINTESE no mesmo dia.

Dirigente da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) e da FETAM (Federação dos Servidores Públicos Municipais de Sergipe), João Fonseca participou da assembleia e da caminhada de protesto em Lagarto. “Sabemos que desde 2019, os servidores públicos de Lagarto estão nesta luta encaminhando proposta para o Plano de Carreira, e a Administração Municipal só faz engavetar todas as propostas”.

O presidente do SINDLAGARTO Cláudio Lima explicou que agora a Prefeitura não tem como se manter indiferente ao sindicato. “O intuito principal era fazer um ato para levar o ofício à prefeita porque ela não nos respondia e já eram quatro ofícios encaminhados e sem nenhuma resposta”, resumiu Cláudio Lima.

Como resultado positivo do protesto e mobilização, já está marcada uma próxima conversa na próxima quinta-feira, às 9h da manhã, na Prefeitura.

Foto assessoria

Por: Iracema Corso