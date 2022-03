Vacinação e serviços da mulher serão ofertados em 8 UBSs neste sábado

Em mais uma edição do ‘Sábado Saudável’, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), abrirá oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) neste sábado, dia 12. Além de serviços de saúde voltados para as mulheres, também estarão funcionando as salas de vacina para imunização de rotina, em crianças de 0 a 14 anos, e para a vacinação contra a covid-19 do público em geral que necessita receber a primeira, segunda ou terceira dose.

Estarão funcionando, das 8h às 16h, as UBSs: Adel Nunes (América), Renato Mazze Lucas (Santos Dumont), Eunice Barboza (Coqueiral), Geraldo Magela (Orlando Dantas), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Niceu Dantas (Zona de Expansão), Porto Dantas (Porto Dantas) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Nessas unidades as mulheres terão acesso a exames citopatológicos (lâmina), para as que têm idade de 25 a 64 anos, e agendamentos de mamografias para as de 50 a 69 anos. Também será ofertado teste rápido covid-19, teste rápido HIV, sífilis, hepatites virais e teste rápido de gravidez.

“Serão 80 exames de lâmina e 40 agendamentos de mamografia em cada UBS. Para a realização do exame citopatológico (lâmina) é importante lembrar que a mulher deve estar sem ter tido relação sexual nas últimas 48 horas, utilizado duchas ou uso de medicamentos vaginais. Para esse exame e os demais serviços é necessário apresentar RG com CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Aracaju; para as que forem se vacinar, devem levar também o cartão de vacinação”, orientou a coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, Léa Matos.

Vacinação

A ação de vacinação realizada no Sábado Saudável contemplará as crianças de 0 a 14 anos que precisam atualizar a caderneta de vacinação, com os imunizantes de rotina que estejam pendentes.

Para a população em geral, a vacinação contra a covid contemplará todos aqueles que estão aptos, mas ainda não foram receber a primeira dose, bem como as pessoas que necessitam completar o esquema vacinal com as duas doses e as que já podem receber a dose de reforço.

Fonte: PMA