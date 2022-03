Flash político: candidato a governador da base aliada deve sair nesta segunda, após reunião

Por Diógenes Brayner

O governador Belivaldo Chagas (PSD) reúne-se nesta segunda-feira (14) à tarde com a base aliada, para avaliar o nome para disputar o Governo do Estado. O encontro terá maior número de lideranças, porque será o último para anuncio do nome indicado pela maioria a ser o candidato do grupo liderado pelo governador.

A maioria diz que o indicado será o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), mas os nomes de Ulices Andrade, Edvaldo Nogueira (PDT) e Laércio Oliveira (PP) continuam como opção. Edvaldo Nogueira já disse que só aceitaria disputar o mandato com o apoio irredutível de todos, em razão de ter que se desincompatibilizar da Prefeitura para tentar o mandato: “isso sempre representa um risco”.

O nome do pré-candidato a governador da base aliada sairá nesta segunda-feira, em razão dos pré-candidatos a deputados estaduais e federais, que ainda vão definir posição dentro da abertura da janela, que se fecha dia 02 de abril. Segundo um dos membros da aliança, o nome a governador escolhido terá que iniciar um trabalho imediato para fortalecimento dos partidos que integram o grupo, em razão das candidaturas a deputado.