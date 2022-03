FreiPaulistano e Lagarto vencem e Confiança x Sergipe ficam no empate no Sergipão

A oitava rodada do Campeonato Sergipano da Série A1 teve início na tarde deste sábado (12) com três partidas. No município de Lagarto, os donos da casa venceram o América de Propriá por 4×1. Os gols do Lagarto foram marcados pelos atacantes Thiago Santos (3x) e Luan. O atleta Fernando marcou o único gol do tricolor da ribeirinha. Na cidade de Carmopólis, o Maruinense recebeu o Freipaulistano e perdeu por 4×1.

Os atletas Gleydson, Marco Roberto, Tadeu e Iuri Caíque balançaram as redes para o touro do agreste. O atleta Matheus Felipe fez para o Maruinense. Já em Aracaju, a bola rolou para o maior clássico do futebol sergipano entre Confiança e Sergipe, na arena Batistão, em Aracaju. Em um jogo muito disputado o confronto ficou no empate em 1×1. O volante Matheus Silva abriu o placar para o Sergipe e o atacante Renan Gorne em cobrança de pênalti empatou o clássico.

Mais dois jogos finalizam a rodada neste domingo. Acompanhe as partidas:

13 de março (domingo)

15h15 – Boca Júnior x Itabaiana, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis:

Árbitro Central: Wendel de Oliveira Santos – FSF

Assistente 1: Thiago Emanuel Reis de Albuquerque – CBF

Assistente 2: José Crispim dos Santos Neto – FSF

Quarto Árbitro: Edivânio dos Santos Pinto – FSF

16h – Falcon x Atlético Gloriense, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Claudionor dos Santos Júnior – FSF

Assistente 1: Emerson Fontes Santos – FSF

Assistente 2: Leonardo de Jesus Silva – CBF

Quarto Árbitro: Ricardo Rogério da Silva – FSF

FSF – Foto: Lucas Almeida