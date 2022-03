Homem é preso por manter a companheira em cárcere privado

Policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) prenderam na sexta-feira (11) um homem suspeito de manter a companheira em cárcere privado e ameaçá-la com uma arma de fogo no município de Japoatã.

Os policiais receberam a denúncia de que um homem mantinha a sua companheira em cárcere privado e foram averiguar o fato.

Segundo informações passadas pela PM, na residência do casal, localizada no Loteamento São José, na região central do município, a vítima informou que era proibida de sair do local pelo agressor, que costumava ameaçá-la com uma arma de fogo. Ainda de acordo com a mulher, o companheiro já tentou tirar a vida dela três vezes. Em uma das tentativas, ele tentou sufocá-la com um travesseiro.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia para a formalização da denúncia. A arma de fogo utilizada para ameaçar a vítima, um rifle calibre 44 com quatro munições, que estava escondida na casa de um amigo do suspeito, também foi apreendida.

Com informações e foto da PM