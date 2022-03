Moradora da periferia da cidade de Estância é a ganhadora de uma casa no valor de 150 mil

Sábado (12), foi um dia de festa em Estância, principalmente para o Grupo Bom Bom, que tem investido nessa cidade. Foi um dia feliz para os proprietários e os funcionários do Grupo Bom Bom, sobretudo, para os consumidores desse grande supermercado, que presta um grande serviço em Estância e região.

O pátio do Supermercado Bom Bom Mais, ficou superlotado por pessoas que estavam concorrendo a um grande sorteio. Também o evento contou com a presença do prefeito da cidade, Gilson Andrade e do presidente da Câmara de Vereadores, Misael Dantas.

Em comemoração aos seus 20 anos de fundação, o Grupo Bom Bom, esteve promovendo e realizando mais uma promoção, e, desta feita, o sorteio de uma casa, estimada no valor de R$ 150 mil.

Foi uma expectativa muito grande da população para este sorteio. Pessoas que chegaram a ter mais de quatrocentos cupons depositados. O ambiente foi muito agradável, muita gente entusiasmada com o evento, o proprietário do Grupo Bom Bom, Evércio esteve presente com toda sua família. “Eu estou emocionado porque essa pessoa ganhou uma casa nessa festa de aniversário do Bom Bom”, destacou.

A vencedora foi Valdiléia dos Santos Cruz, Rua “I”, 70 – Recanto Verde, bairro Cidade Nova, mãe de quatro filhos e que agora, sendo sorteada, terá sua casa própria, que se localiza no bairro Alecrim, um dos bairros nobres de Estância. “Estou muito feliz por ser a contemplada desse sorteio, foi um presente que Deus me deu”, disse a vencedora, que morava de aluguel e agora terá sua casa própria.

Depois que aconteceu o sorteio, houve uma carreata, que conduziu a vencedora Valdiléia até o bairro Alecrim, para receber a casa.

Por Magno de Jesus