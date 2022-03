Professor dá dicas de como economizar na hora de abastecer o carro

Muitos consumidores andam preocupados quando o assunto é o valor do combustível. Com o preço sempre aumentando e impactando no bolso dos sergipanos, economizar tornou-se uma tarefa bastante desafiadora.

De acordo com o professor da Universidade Tiradentes, Alex Viana, a oscilação do preço do combustível se deve à política de preços praticada pela Petrobrás, baseada no valor do barril de petróleo no mercado internacional e do dólar.

Mas, na hora de economizar, a melhor opção seria abastecer o carro por semana ou por mês? Seria melhor encher o tanque? “Se olharmos apenas aspectos econômicos é impossível prever com exatidão qual será o preço do combustível. Então o ideal seria garantir o preço e encher o tanque o mais breve possível para não extrapolar o planejamento mensal de gastos”, comenta o docente.

“Além disso, podemos verificar outros benefícios em encher o tanque como redução do tempo gasto com os inúmeros abastecimentos ao mês e redução do custo de deslocamento até o posto”, acrescenta. Além disso, o especialista destaca ainda a questão mecânica do veículo. “Se andarmos com frequência na reserva, podemos danificar a bomba de combustível e gerar acúmulo de resíduos no fundo do reservatório de combustível. Todos esses aspectos acabam por gerar custos adicionais e, até por vezes, maiores que a redução de custos com o acerto do melhor preço do combustível no mês. Logo, vale a pena encher o tanque de combustível em detrimento a abastecimentos menores ao longo do mês”, enfatiza.

O professor da Unit destaca ainda algumas práticas positivas que devem diminuir o impacto da elevação do preço do combustível.

“Não se deve abusar da velocidade e nem efetuar acelerações bruscas desnecessariamente. Maiores velocidades e acelerações elevam o consumo de combustível consideravelmente. Além disso, é importante se atentar para que as trocas de marchas sejam realizadas adequadamente com o intuito de evitar baixas ou altas rotações, para tal é importante saber utilizar o conta-giros”, frisa.

“O motorista deve ainda efetuar as revisões periódicas conforme os limites de tempo e quilometragem preconizados pelo fabricante tendo em vista que alguns elementos como, por exemplo, filtro de combustível, filtro de ar e velas impactam diretamente no consumo do veículo. Outro aspecto importante é manter sempre os pneus calibrados adequadamente porque também ajuda a reduzir o consumo do veículo já que reduz o atrito com o solo e facilita a movimentação do veículo”, finaliza.

Fonte: Assessoria de Imprensa/Unit