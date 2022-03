Reajuste de 4% proposto pela gestão municipal irrita lideranças sindicais em Socorro

A proposta de reajuste de 4% (quatro por cento) ao funcionalismo público anunciado pela Gestão do Prefeito Inaldo Luís da Silva (Progressistas), nesta sexta-feira (11), aumentou a escalada de tensão entre o Executivo e as Lideranças Sindical presentes na Mesa de Negociação, on-line, conjuntamente o Secretário de Governo, Renato Lima Nogueira e Superintendente Municipal de Trânsito e Transportes, Bruno Henrique.

De pronto a proposta “caiu como uma bomba” entre a categoria dos servidores, pois, já vinham negociando durante 2 (dois) anos com a Gestão e esperavam, primeiro, que viessem com uma apropriada revisão geral referente a data base do ano de 2022 e, segundamente negociássemos as negativas, até então, de conceder qualquer reajuste inflacionário dos anos de 2020 e 2021, contudo, não houvera nenhuma discussão ampla com as entidades de classe presente.

O secretário Renato Nogueira ‘decepcionou-se’ com a decisão da categoria de refutar e assim então não “bate o martelo” para a insignificante proposta que contendo um percentual o qual somado aos anos de 2017, 2018 e 2019 não recompõe a inflação do período, vez que as perdas acumuladas já ultrapassam 20% (vinte por cento) razão pela qual as Entidades Sindical Unificada reforçam a continuidade da luta na cobrança de uma recomposição inflacionária de verdade.

Foto assessoria

Por Iracema Corso