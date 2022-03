Sábado Saudável: população aprova oferta de serviços de saúde

Com 2.901 atendimentos realizados neste sábado, 12, na nova edição do ‘Sábado Saudável’, em homenagem ao mês alusivo às mulheres, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ofertou, nas oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) inseridas na ação, diversos serviços voltados à saúde da mulher. Entre os exames mais procurados, foram realizados 243 exames citopatológicos (lâmina) e 204 agendamentos para mamografia.

Além dos exames, foram realizados testes rápidos para ISTs, aferição de pressão, palestras sobre a violência doméstica, bem como aulas com o Programa Academia da Cidade, vacinação de rotina para crianças, e contra a covid-19, para crianças e adultos. Na vacinação, foram 770 doses aplicadas contra a covid-19 e 78 doses de vacinas de rotina, para crianças de 0 a 14 anos.

“Essa é a maneira que a rede de saúde da capital homenageia as aracajuanas, cuidando. Ao longo do dia, nossas usuárias tiveram acesso a exames, testagem e agendamento de mamografia, ação que beneficia, principalmente, aquelas mulheres que não conseguem ir à sua Unidade Básica de referência durante a semana. E no próximo sábado, 19, a ação se repetirá, contemplando outras unidades da capital”, declarou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

As mulheres tiveram acesso a exames citopatológicos (lâmina), para as que têm idade de 25 a 64 anos, e agendamentos de mamografias para as de 50 a 69 anos. Foram 80 exames de lâmina e 40 agendamentos de mamografia em cada UBS.

Fabiana Viana, moradora do bairro Coqueiral, participou das ações do Sábado Saudável com foco na realização desses exames. “Minha maior prioridade foi vir agendar o exame de mamografia, e realizar o preventivo também. O atendimento é sempre tranquilo e a equipe de saúde é muito atenciosa, foi rápido”, relatou a usuária atendida na UBS Eunice Barbosa.

“Vim fazer tudo que tiver direito, já cheguei dizendo às meninas. Muito bom ter essa ação no final de semana e abrir o posto para receber as mulheres”, elogiou a usuária Maria de Fátima Silva, que mora no bairro São Carlos e foi avisada pela agente de saúde sobre a ação na UBS Onésimo Pinto.

Vacinação

A ação de vacinação realizada no Sábado Saudável contemplou as crianças de 0 a 14 anos que precisam atualizar a caderneta de vacinação, com os imunizantes de rotina que estejam pendentes.

Para a população em geral, a vacinação contra a covid contemplou todos aqueles que estão aptos para a primeira ou segunda dose, ou ainda a dose de reforço. Valter Vieira, mora no bairro América e ficou sabendo na própria unidade que poderia se vacinar neste sábado. O usuário da UBS Adel Nunes, ficou feliz em poder receber sua dose.

“Tenho um bisneto e não posso deixar de vê-lo, por isso vim garantir minha segunda dose. Ainda trouxe uma colega, que também veio se vacinar e, graças a Deus, foi tudo na paz, o atendimento aqui é rápido também”, reconheceu.

Fonte e foto SMS