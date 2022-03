2º Workshop Mulheres Empreendedoras

O Workshop Mulheres Empreendedoras é um projeto da Empresária Helida Vinhas, gestora do conceituado salão de beleza El Shamah Império do Cabelo há 18 anos no mercado.

A 2º edição do Workshop Mulheres Empreendedoras visa fortalecer o empreendedorismo feminino no estado de Sergipe, pós pandemia, que exige inovação e criatividade, tendo em vista que representam 48% dos empreendimentos locais.

O evento acontecerá no Delmar Hotel, no dia 27 de março, e será exclusivo para empreendedoras femininas, significativamente no mês da mulher, pretendendo alcançar 50 a 70 mulheres empreendedoras sergipanas.

O objetivo é promover acolhimento entre as empresárias do Estado, reconhecimento e valorização do poder da mulher na gestão de empresas sergipanas, impulsionando-as ao crescimento, incentivando-as a se reinventarem mesmo com as adversidades, além de promover network entre as empreendedoras.

Arrecadaremos 1kg de alimento para ter acesso ao evento, que será direcionado ao projeto “Mulheres de Peito”. Os palestrantes convidados irão ofertar gratuitamente seus conhecimentos em razão do objetivo do evento, promover crescimento das mulheres empreendedoras em Sergipe.

Da assessoria