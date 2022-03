Beneficiários do Ipesaúde podem acessar informe para declarar IR

O Ipesaúde informa que, para fins de comprovação junto à Receita Federal, o informe referente à contribuição do beneficiário para a assistência em saúde no ano de 2021, já encontra-se disponível no Portal do Beneficiário, em www.ipesaude.se.gov.br.

Importante ressaltar que é preciso verificar qual o órgão pagador da folha. Para os servidores das Prefeituras e Câmaras Municipais parceiras, Defensoria, Alese, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Funesa, Fundação Parreiras Horta e Defensoria, a fonte pagadora deve repassar a informação.

Para aposentados e pensionistas e beneficiários ativos do Estado, a declaração de rendimentos está no Portal do Beneficiário, na aba Declaração de Imposto de Renda. “Para acessar é preciso se cadastrar no sistema, informar o CPF e registrar a senha. Depois é seguir as instruções do site e selecionar a opção Declaração de Imposto de Renda”, disse a gerente Camila Santos, acrescentando que o arquivo está disponível em PDF e pode ser salvo no computador e celular.

Outras dúvidas sobre o assunto podem ser esclarecidas através do 3198-4270.

