Carol Dantas mostra o caçula encantado com Neymar: “Fissurado no tio”

Carol Dantas mostrou para os fãs que seu caçula, Valentin, de seu casamento com Vinícius Martinez, já é super fã de Neymar, com quem ela tem Davi Lucca, seu primogênito. Em fotos postadas nos stories, ela mostra como o garotinho olha com encantamento para o jogador.

“Podemos ver um fã aí”, disse ela em foto em que Valentin aparece no colo de Neymar. Em outro clique, ela brincou: “Fissurado no tio”.

Recentemente, Carol falou sobre maternidade e a criação de seus dois filhos, Davi Lucca, de 10 anos de idade, e Valentin, de 2 anos. O mais velho é fruto da relação da influenciadora com Neymar Jr. Ela revelou que o menino não costuma usar celular em sua casa.

“Ser mãe também é um grande trabalho! Quero ver quem acha que é ‘fácil’, cuidar tão bem”, disse Carol, sobre uma fala do ex-sogro, Neymar da Silva, que afirmou no documentário do jogador que é fácil ter filhos quando se tem dinheiro.

“Amo ser mãe, principalmente se ser mãe fosse só brincar e passear com o filho, ir para parque na rua. Correr, brincar, printar, jogar. Se fosse assim estava ótima. Mas ser mãe é cansativo, mesmo assim eu amo todas as funções. Ser mãe é uma empresa. Só que a mãe, e alguns pais também, faz todas as funções. Na alimentação, nos estudos, no futuro, nas amizades. Explicar as coisas para seu filho. Fazer almoço, lavar a roupa”, começou Carol, que é casada com Vinícius Martinez.