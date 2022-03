Corpo de Bombeiros atendeu 44 ocorrências durante fim de semana

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atendeu, durante o final de semana, 44 ocorrências em todo o Estado. Entre elas, um princípio de incêndio em um apartamento localizado na capital e um afogamento com óbito no município de Boquim. No total, foram registradas 21 ocorrências de busca e salvamento, 13 orientações via Ciosp, três incêndios urbanos, três acidentes automobilísticos, três atendimentos pré-hospitalares e um incêndio em vegetação.

O afogamento aconteceu no domingo (13), em um tanque no povoado Olhos D´Água, na cidade de Boquim. A informação passada por populares é de que a vítima do sexo masculino mergulhou no tanque e não emergiu. A guarnição do quartel de Estância foi encaminhada ao local, onde atuou no resgate do corpo da vítima, que ficou sob a responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML).

Também no domingo, foi registrado o princípio de incêndio em um apartamento no bairro Jardins, em Aracaju. “Fomos acionados por volta das 4 horas da manhã. Um vizinho utilizou extintores do prédio e o fogo ficou restrito a um dos quartos. Daí a importância dos equipamentos preventivos, para evitar que danos maiores aconteçam. Realizamos o desligamento da energia, nos certificamos de que não havia mais risco de reignição do fogo e orientamos sobre os procedimentos para solicitação de perícia”, afirmou o aspirante a oficial Edylucas Gois, que comandou o atendimento à ocorrência realizado pelas equipes do Quartel Central.

Fonte: Ascom CBM/SE