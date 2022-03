Emenda parlamentar de João Daniel viabiliza mobilidade urbana em São Cristóvão

O deputado federal João Daniel (PT/SE) esteve na última sexta-feira, dia 11, em São Cristóvão para a inauguração da pavimentação granítica de três ruas do Bairro Nova Divineia. A obra foi implementada pela Prefeitura Municipal com uma emenda de R$ 463 mil destinada pelo Mandato Popular de João Daniel.

Durante o evento, o deputado esteve acompanhado da população local, do prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana; do vice-prefeito, Paulo Junior; do secretário de Infraestrutura, Júlio Nascimento Júnior e de parlamentares da Câmara de Vereadores.

Com o trabalho desempenhado em conjunto por João Daniel e a Prefeitura de São Cristóvão, foram pavimentadas as ruas Celso Montalvão, São Cristovão II e José Fernandes.

“Essa pavimentação granítica faz parte de mais uma emenda do nosso mandato popular, destinada para a pavimentação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores e a mobilidade urbana das ruas da Divineia, que sofria com a poeira e a lama em dias de chuvas”, destacou João Daniel.

O prefeito Marcos Santana também ressaltou a importância do trabalho de João Daniel na execução desta obra. “Parceria importante para melhorar a vida dessa que é a Cidade Mãe de Sergipe. Não se faz obra em um município pobre como São Cristóvão com facilidade, é necessário que tenhamos parceiros como João Daniel, que além, de ter um brilhante trabalho na Câmara federal, no debate, na defesa intransigente na defesa e nas garantias dos trabalhadores, ainda tem sido fundamental para que possamos executar essas obras”, declarou o prefeito de São Cristóvão.

Na sua fala, João Daniel destacou o compromisso com o município e falou sobre a satisfação em poder contribuir para a qualidade de vida e mobilidade urbana na comunidade. “Estamos muito felizes por sempre contribuir com São Cristóvão. Aqui temos um compromisso com o povo e com a gestão de Marcos Santana e do vice-prefeito Paulo Júnior. Estivemos em várias ruas que ainda faltam pavimentar e, com certeza, vamos ajudar a contribuir, para que possamos em breve ter todas as ruas pavimentadas como esta”, concluiu.

Foto assessoria

Por Daniel Rezende