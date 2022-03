Ex de Leonardo cita frustação do filho na carreira de cantor e compara com os irmãos

Ex-cantora do grupo Banana Split e símbolo sexual nos anos 90, Liz Vargas é a mãe do filho mais discreto do Leonardo. Discrição que parece ter herdado dela, que raramente fala sobre seu envolvimento com o cantor e a relação deles hoje em dia. Atualmente trabalhando como terapeuta de imagem, ela revelou a frustração de Matheus Vargas, de 24 anos, seu único herdeiro, em seguir uma carreira na música.

“Ele cresceu nesse ambiente, não teve jeito. Começou muito cedo e se frustrou muito cedo. Não é fácil entrar nesse mercado da música. Eu, na verdade, sinto uma culpinha lá no fundo porque sempre fui contra. Nunca quis que ele cantasse. É muito perrengue. Se você não tem uns milhões para investir, para segurar essa barra. Mas Matheus gosta. Ele se formou, é publicitário, porque sempre fiz questão que ele estudasse. Ele ama cantar, mas hoje ele tem na cabeça que a música é um hobby. Se algum dia rolar…”, disse ela ao canal Clube da VIP, no YouTube.

Liz Vargas diz ainda que o filho vive em uma realidade diferente da dos irmãos. Muito próximo a Leonardo, Zé Felipe, por exemplo, está estourado como cantor no momento.

“A realidade é outra. São realidades diferentes por mais que sejam filhos do mesmo pai. São coisas diferentes”, completou ela, sem dar muitos detalhes.

Liz garante que seu relacionamento com Leonardo é excelente, e que nunca foi de outra forma. Mesmo assim, ela não deixa de ser alvo de críticas e comentários maldosos.

“É claro que as pessoas infernizaram muito a minha vida, infernizam até hoje. Mas aprendi a lidar com isso. É um assunto sagrado para mim. Tenho uma excelente relação com o pai do Matheus e nada nunca mudou. Gosto de me manter na minha. Mesmo quando escuto e vejo barbaridades, e vejo muitas, não me preocupo com isso porque é uma coisa que já passou e tenho respeito por todos os envolvidos”

FONTE- EXTRA