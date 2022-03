Fábio Reis direciona mais de R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica em São Francisco

Nesta segunda-feira, 14, o deputado federal Fábio Reis participou da assinatura da Ordem de Serviço da Pavimentação asfáltica de diversas ruas de São Francisco. Este é maior investimento nesse tipo de obra da história do município, onde 90% da cidade será asfaltada. As obras são frutos de emendas direcionadas pelo parlamentar, que totalizam mais de R$ 2 milhões.

Bastante emocionada, a prefeita de São Francisco, Alba Nascimento, agradeceu a Deus e ao deputado Fábio Reis. “Agradeço primeiramente a Deus e depois ao deputado Federal Fábio Reis. Somos amigos desde a época de Jerônimo Reis e pelo tempo de amizade e pelos serviços prestados ao nosso município, ele já pode se sentir São-Francisquense. Estou muito feliz, pois sei que quanto mais desenvolvimento, mais qualidade de vida para o nosso povo. A gente sempre correu atrás de verbas e hoje só temos a agradecer termos sido atendidos. É com muita alegria que assinamos esta ordem de serviço. Acabou com a poeira do verão e com a lama do inverno”, comemora.

Segundo Fábio Reis, a prefeita está deixando a sua marca para o povo que a elegeu por dois mandatos. “A nossa parceria tem trazido muitos resultados, para desespero da oposição. O carinho, o desejo e o amor que ela tem pela sua terra é de orgulhar o seu povo. É uma dedicação diária para trazer qualidade de vida para os seus conterrâneos. A prefeita esteve em meu gabinete em busca de investimentos para a educação, infraestrutura , educação, esporte e eu garanti de imediato. Com certeza, este dia já está marcado e registrado na história de São Francisco. Hoje estamos aqui assinando a ordem de serviço com a máquina nas ruas, com o asfalto e o com os profissionais já trabalhando. Agora eles só saem daqui com a obra concluída”, pontua.

Ruas Pavimentadas

Rua da Palma (Rua do Conselho); Entorno da Lagoa (Baixada toda até a subida); Rua Antônio Nascimento (Rua da oficina de Jair até o conjunto Ailton); Conjunto Ailton Nascimento (Rua de Márcia da Galinha até o final); Complemento da Rua Maria Joselina (Rua de Drana); Rua Laudelina V. Araújo (Rua do Ginásio); Rua São João(Maloca); Rua São José(Maloca) e a Travessa Nova Brasília(Rua do Correio).

Por Ascom/Fábio Reis