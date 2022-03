Grupo de Gustinho recebe adesão de Nininho da Bolo Bom

O grupo político do deputado federal Gustinho Ribeiro recebeu nesta segunda-feira, 14, a adesão do empresário lagartense Nininho da Bolo Bom e do seu grupo político. Ele foi candidato a prefeito de Lagarto pelo Cidadania nas eleições de 2020.

“Estamos felizes com mais essa adesão ao nosso grupo. Nininho é uma pessoa correta, um homem trabalhador que gera empregos pra nossa cidade e poderá contribuir muito com nosso projeto. Nininho representa a renovação política que nós estamos construindo em Sergipe”, afirmou Gustinho Ribeiro.

O deputado federal Gustinho Ribeiro mostra que é um dos mais empenhados na busca pela reeleição. Faltando poucos dias para se encerrar o prazo de filiação partidária, ele vem montando um grupo forte em torno do seu nome.

Além disso, Gustinho Ribeiro vem articulando bons nomes para concorrerem as 24 vagas na Alese.

Fonte e foto assessoria