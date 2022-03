Homem é preso após atirar contra a companheira, prestar socorro e jogar a arma no esgoto

Um homem foi preso neste domingo (13) suspeito de atirar contra a própria companheira no município Laranjeiras. As informações passadas pela Polícia Militar, são de que ele confessou que baleou a vitima na região do quadril, e que isso teria acontecido na frente do filho.

A vitima foi socorrida e deu entrada no Hospital São João de Deus, sendo levada pelo suspeito. Ainda segundo informações, ele estava na recepção quando jogou um revólver calibre 38 no esgoto ao notar a presença dos policiais.

Em seguida, a vitima foi transferida para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

A arma, que estava com uma munição deflagrada, foi apreendida e o homem foi preso e encaminhado à Delegacia do município de Maruim.