Ipesaúde avalia implantar um novo sistema gestão

O Ipesaúde realizou prova de conceito para avaliar a aquisição de uso de um software de gestão hospitalar, implantação, serviços de suporte técnico, manutenção e treinamento. A iniciativa tem como objetivo a ampliação da tecnologia para integrar o sistema de auto-gestão da autarquia.

A implantação do software vai permitir o acompanhamento de forma integral de cada beneficiário que utilizar os serviços próprios, como explica o assessor geral de informática do Ipesaúde, Paulo Henrique Siqueira.

“É um importante ambiente virtual, através do qual será possível atender ainda mais às necessidades das unidades, a partir do registro dos beneficiários nos serviços utilizados, a exemplo do prontuário eletrônico, possibilidade de telemedicina, caso haja necessidade e muito mais. Essa solução tornará o atendimento ainda mais eficiente e diminuirá o fluxo de papel, com tudo sendo registrado via sistema”, explicou Paulo Henrique.

Além disso, esse sistema ainda permite a verificação de outros serviços como faturamento, geração de autorização no sistema Benner, integração, dispensação de medicamentos, evolução de pacientes internados no serviço de urgência, entre outras funcionalidades que trarão ainda mais agilidade ao atendimento.

