Lideranças populares lançam Comitê Moradia Popular Aracaju

Na noite da última sexta-feira, 11, lideranças populares de diversos segmentos do movimento de moradia lançaram no Bairro Santa Maria, em Aracaju, o Comitê Moradia Popular. A iniciativa é coordenada da União Nacional de Moradia Popular (UNMP), Movimento Sem Teto de Sergipe (MTST) e de outras ocupações na região.

A iniciativa conta com o engajamento de lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) de Aracaju, a exemplo do militante social Camilo Daniel, além de ser plenamente apoiada pelo PT no estado.

O objetivo do Comitê é o de aglutinar lideranças populares e organizações que lutam em defesa de uma moradia digna das famílias carentes, além de denunciar o sucateamento do Governo Federal com as políticas públicas de habitação, a paralisação de obras e a não liberação de recursos para realização de novas obras.

No âmbito estadual o Comitê denuncia a inexistência de uma pasta ou de uma política pública de moradia popular. “Precisamos denunciar o desmonte das políticas de habitação e lembrar que foi nos governos Lula e Dilma em que se deu a construção em Aracaju de mais de 10 mil unidades habitacionais no Programa Minha Casa Minha Vida. Neste sentido nos somamos a uma iniciativa nacional que tem por objetivo debater com a sociedade civil um programa político que dê base e sustentação para um novo projeto de governo para o país, com a eleição de Lula para presidente”, declarou Camilo Daniel.

De acordo com um dos coordenadores, Beto Pinheiro Oliveira, passamos por um momento-chave na discussão de políticas públicas como estas. “É um momento muito oportuno para se somar a essa luta porque sabemos que o governo que aí está não respeita os movimentos e nem o povo. É um governo capitalista que vive a disposição odos grandes empresários do país. Temos visto essa realidade em todo o país e acredito fielmente que devemos unir forças”, pontuou.

Conforme outra coordenadora, a Jussara Barbosa, o lançamento já marcou o início das primeiras discussões. “Fizemos hoje nossa primeira reunião de lançamento do Comitê Popular e já trabalhamos nessa noite com o primeiro comitê temático, que foi voltado à habitação. Na sequência, o Comitê fará ações de mobilização em prol da moradia, bem como denunciará a perseguição e criminalização do Governo Bolsonaro aos movimentos sociais”, completou.

O presidente do PT de Sergipe, deputado federal João Daniel, mostrou contentamento com a organização do Comitê e salientou a necessidade de organização dos trabalhadores. “Vivemos um momento desastroso na política nacional, com desmonte de políticas públicas, inflação corroendo o pouco dinheiro dos trabalhadores e pobres e lutar contra tudo isso é imprescindível para superamos este instante com um novo governo que venha a trabalhar o social, na pessoa do nosso futuro presidente Lula”, finalizou.

Foto assessoria

Por Daniel Rezende