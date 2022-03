Março Lilás: especialista alerta para os cuidados com o câncer de colo uterino

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o mês de março foi escolhido para marcar a campanha de conscientização Março Lilás, dedicado a realização de ações para a prevenção e combate do câncer de colo uterino. Esse é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, o e a quarta causa de morte deste público por câncer, no Brasil.

Diante da importância e urgência de se tratar do assunto, o especialista Dr. Alexandre Gomes, diretor de oncologia do Sistema Hapvida explica o que é o câncer de colo do útero e como tratar.

“O câncer de colo uterino se trata de uma alteração nas células do útero. Esta alteração é causada, muitas vezes, pelo HPV ou FPV. Um dos exames preventivos da mulher é justamente a colonoscopia com a biopsia, que revela se há alterações. Quando o diagnóstico é precoce, a taxa de cura é altíssima”, esclarece.

O especialista orienta a importância do uso do preservativo nas relações sexuais, uma vez que o HPV é uma das principais formas de desenvolvimento do câncer de colo do útero. Entre os fatores também está o tabagismo.

A vacinação contra o HPV (disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos), pode prevenir 70% dos cânceres de colo do útero e 90% das verrugas genitais.

O oncologista alerta para a importância ao longo de todo ano, com exames preventivos e cuidados pessoais. “Estamos falando de um mês, mas é muito importante que o cuidado seja o ano inteiro, tanto mulheres, como homens que cuidem de suas parceiras, devem se conscientizar da importância do exame anual”, conclui.

Fonte e foto assessoria