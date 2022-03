Médicos concluem Programa de Residência no Hospital Primavera

No dia 10 de março, os médicos Dr. Gustavo Guedes e o Dr. Mário Amorim, concluíram o Programa de Residência em Medicina Intensiva, promovido pelo CEP – Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera. Na oportunidade, eles foram recepcionados com um jantar no restaurante Pescattore, que contou com a presença do presidente da Rede Primavera, Dr. Wagner Bravo; do gerente médico da UTI, Dr. Diego Reis; o diretor técnico, Dr. Ricardo Leite; o superintendente médico, Dr. Guilherme do Espírito Santo; e do Prof. Dr. Alex Vianey, responsável pela implantação do programa de residência médica, além da equipe de diaristas das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Primavera, e receberam o diploma de especialista em Medicina Intensiva. “Poder promover o ensino médico nesta especialidade, além de deixar um legado para a Rede Primavera, é sem dúvida, uma entrega de valor na formação de profissionais que possam atender com qualidade a saúde da sociedade sergipana”, ressalta Dra. Viviane Moreira de Camargo, coordenadora de ensino e pesquisa, que também esteve presente na comemoração.



Iniciada há dois anos e com uma carga horária de 60 horas semanais, os médicos residentes tiveram atribuições no acompanhamento a pacientes que estão internados no hospital, especialmente nas UTIs, atendimentos em casos de urgência ligados a sua especialidade e realizaram discussões científicas para conduzir as melhores práticas médicas.



O programa de residência médica é reconhecido no Brasil desde o final dos anos 70 e, com o tempo, se tornou o principal meio de especializar os médicos do país, ou seja, a melhor maneira para o recém-formado em medicina complementar sua formação.