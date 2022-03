Motorista de aplicativo é dopado e colocado em porta-malas de carro em São Cristóvão

Um motorista de aplicativo foi encontrado desacordado na tarde desta segunda-feira (14), próximo a um veículo parado em uma estrada no Povoado Quissamã, no município de São Cristóvão.

Segundo as informações da Polícia Militar, o motorista foi chamado no Rosa Elze e na entrada do povoado Cardoso os autores do crime anunciaram o assalto. Nesse momento, eles obrigaram o homem a tomar vários remédios para dormir e o colocou no porta-malas.

O carro foi abandonado nas imediações da antiga Escola Agrícola e depois de um tempo, o motorista conseguiu abrir o porta-malas e sair do veículo.

Ainda de acordo com a PM, apesar de debilitado o homem conseguiu abrir o porta-malas e sair do carro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para um hospital particular da capital.