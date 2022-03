Mulher grávida é atropelada e imagens mostram motorista retornando e atingindo a vitima

Uma mulher grávida foi atropelada no inicio da tarde desta segunda-feira (14), no Bairro Bugio, em Aracaju. Ela estava indo levar o lanche do filho na escola quando o caso aconteceu.

As informações são de que a mulher foi socorrida por moradores da localidade que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

As imagens de câmeras de segurança da rua mostram o momento do acidente e o motorista passa pelo local, retorna e atropela a mulher. Não há informações sobre o estado de saúde da vitima.

Ela foi levada para o Hospital de Urgência João Alves Filho (Huse) e depois será encaminhada para Maternidade Nossa Senhora de Lourdes onde passará por mais exames.

Quem tiver alguma informação que possa contribuir com a localização do suspeito deve ligar para o Disque-Denúncia, através do número 181.