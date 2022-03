O dia D dos governistas

Por Adiberto de Souza *

Os governistas devem anunciar, hoje, o nome de seu pré-candidato ao governo de Sergipe. A escolha ocorrerá durante a reunião entre as principais lideranças políticas do grupo e, naturalmente, os quatro pré-candidatos: Fábio Mitidieri (PSD), Edvaldo Nogueira (PDT), Laércio Oliveira (PP) e Ulices Andrade (sem partido). Pelo andar da carruagem, tudo levar a crer que o escolhido será Mitidieri. É que o pedetista só pretende aceitar o desafio se tiver garantia de apoio integral à sua candidatura, pois terá que renunciar a Prefeitura de Aracaju. Ulices também exige ser o nome de consenso, enquanto o deputado federal e líder do PP parece mais focado na indicação para concorrer ao Senado. Caso o grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) decida hoje quem vai disputar a chefia do Executivo sergipano, uma outra reunião será realizada, ainda este mês, para definir quem disputará a única vaga para o Senado. Além de Laércio Oliveira, essa indicação está sendo disputada pelo ex-governador Jackson Barreto (MDB), porém o primeiro aparece como favorito entre os governistas. Aguardemos, portanto!

Chutou o pau da barraca

Após várias escaramuças com Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, o senador Alessandro Vieira caiu fora do Cidadania. Alegou não concordar que Freire se perpetue no comando da legenda. Vieira também desistiu de disputar a Presidência da República e já admite concorrer ao governo de Sergipe. E como ficam os três deputados estaduais do Cidadania? Também vão deixar o partido? Eles se reúnem hoje para discutir o assunto, porém é certo que continuarão fazendo política no grupo do senador Alessandro, mesmo que não estejam necessariamente no mesmo partido. Misericórdia!

Abaixo o machismo

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), tem sido vítima de críticas desleais da oposição unicamente por ser mulher. Pelo menos é isso que pensa o deputado federal Gustinho Ribeiro, esposo da gestora lagartense. Segundo o fidalgo, a prefeita é criticada não pela sua forma de administrar, “mas porque é mulher”. O parlamentar afirma que a oposição não tem o que falar da administração municipal e ataca Hilda por ser mulher, numa reprovável demonstração de machismo. Cruz, credo!

PT em desvantagem

Veja o que publicou no Jornal da Cidade, a amiga Thaís Bezerra: “Nessa fase de troca-troca de partidos, o PT está em desvantagem, pois dois deputados estaduais estão deixando a legenda e, até agora, nenhum parlamentar anunciou que vai se filiar ao partido da estrelinha. Francisco Gualberto trocou o PT pelo PSD, enquanto Iran Barbosa está de malas prontas para se filiar ao Psol. A ex-deputada estadual Conceição Vieira também se mudou do reduto petista para o PSD. Enquanto isso, apenas o ex-deputado estadual Robson Viana (PSD) anunciou que está de mudanças para o PT”. Marminino!

A força das mulheres

Pré-candidata a deputada federal, a vice-governadora Eliane Aquino (PT) lembra que as mulheres são a maioria da população sergipana e, por consequência, representam a maior fatia do eleitorado. A petista reconhece, contudo, que as mulheres ainda terão que percorrer um caminho muito longo na política, pois “vivemos num país em que o patriarcado e o machismo ainda são muito fortes”. Apesar disso, Eliane diz que gostaria muito que ao menos três das oito cadeiras de Sergipe na Câmara dos Deputados fossem ocupadas por mulheres. Ah, bom!

Violência invisível

Apesar de 85% das crianças e adolescentes relatarem conviver com brigas na escola e 63% sofrerem violência física em casa, 68% dizem se sentir seguras como uma percepção geral. É o que revela a pesquisa divulgada pelas organizações Visão Mundial e Instituto Igarapé. Sobre os tipos de violência, 86% entendem que é muito errado ter o corpo tocado sem permissão. Gritar ou xingar e bater nas pessoas foram citados como violência por 82% dos jovens, ficar preso no quarto ou em casa por 70%, e ficar em casa sem cuidados por 64%. Êta Brasilzão sem jeito!

Apagou velinhas

E quem trocou de idade ontem, foi o deputado estadual Luciano Bispo (PMDB). Ao lado da família, o emedebista apagou 61 velinhas. Licenciado da presidência da Assembleia para tratamento de saúde, Bispo está na política há 40 anos, já tendo sido prefeito de Itabaiana por quatro vezes. Ele exerce o terceiro mandato na Assembleia, Casa que preside pela quarta vez. O foco principal de Luciano para este ano é a sua reeleição, embora alimente o desejo de ser indicado por seu grupo político como candidato a vice-governador. Então, tá!

Prefeitos paquerados

Apesar de toda fiscalização da Justiça Eleitoral, é inegável que a máquina pública faz grandes estragos no campo adversário. Os prefeitos, por exemplo, negam a utilização política desse torpedo eleitoral, porém o simples fato de comandarem verbas públicas e contarem com a caneta para nomear e exonerar servidores ajuda e muito os candidatos que apoiam. É justamente pela força política das administrações municipais que os pré-candidatos a cargos eletivos não se cansam de bater às portas dos prefeitos. Home vôte!

Sinuca de bico

O disse-me-disse sobre a possível perda do MDB pelos irmãos Sérgio e Fábio Reis alvorou os filiados, particularmente Jackson Barreto, pré-candidato ao Senado. É que, se realmente a legenda cair nas mãos do senador Rogério Carvalho (PT), como chegou a ser divulgado, JB terá que procurar outra sigla para continuar no grupo governista ou se mudar para a oposição. Os irmãos Reis garantem que não há risco de perderem o comando do MDB. Nos bastidores, porém, há quem afirme que a direção nacional do partido está sendo convencida a entregá-lo a Rogério e ao deputado federal Fábio Henrique (PDT). Crendeuspai!

Dia de festa no TJ

Está agendada para às 16h de hoje, a posse da juíza Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade como a nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe. A solenidade será transmitida pelo Youtube, no canal TJ Sergipe. A magistrada foi escolhida para compor o Pleno do TJ pelo critério de merecimento, tendo disputado a vaga com outros oito juízes e juízas. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade ocupará a vaga aberta pela aposentadoria da desembargadora Maria Angélica França e Souza. Boa sorte à magistrada, nesse novo desafio de sua vida profissional!

Recorte político

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 4 de setembro de 1912.

* É editor do Portal Destaquenotícias